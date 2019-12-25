ЕСПЧ поддержал иск россиянки Валерии Володиной к властям: полиция не защитила жертву насилия от киберпреследования и "порномести"

Piter.TV расспросил адвоката Валентину Фролову о подробностях дела.

На минувшей неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес второе решение по небезызвестному делу Валерии Володиной. Жительница Ульяновска стала жертвой собственного возлюбленного, гражданина Азербайджана Рашада Салаева. Мужчина начал избивать Володину в 2015 году, преследовал и похищал женщину, использовал ее интимные фото в создании фальшивых аккаунтов в соцсети и угрожал расправой. В течение трех лет Валерия не могла добиться от правоохранителей возбуждения уголовного дела – побои, однажды доведшие до выкидыша, преследование, попытка похищения не стали для полиции поводом наказать Салаева по закону. В конце концов Володина обратилась в ЕСПЧ, в 2019 году суд вынес решение против России – он признал дискриминацией бездействие российских властей, которые не стали предпринимать меры для борьбы с домашним насилием.

Решение ЕСПЧ не повлияло на ситуацию: расследования не начались, а бывший партнер продолжал преследовать женщину, сыпал угрозами во всех социальных сетях и мессенджерах, рассылал интимные фото Володиной ее друзьям и родным с липовых аккаунтов, писал от имени Володиной незнакомым мужчинам, предлагая услуги проститутки. Во втором заявлении Володина, покинувшая страну ради собственной безопасности, обвинила Россию в неспособности защитить ее от онлайн-насилия. ЕСПЧ поддержал женщину, заявив, что Россия нарушила статью Конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни, а также отметил, что государство обязано защищать жертв от кибернасилия со стороны частных лиц и проводить эффективное расследование подобных действий. Суд назначил Валерии Володиной компенсацию в 7,5 тысяч евро.

Это первое решение ЕСПЧ по теме порномести и киберсталкинга. Важно, что Суд признает, что насилие, которое происходит в Интернете, является формой насилия в отношении женщин, еще одним аспектом сложного феномена домашнего насилия, тесно связанным с оффлайн насилием в жизни. Также важно, что ЕСПЧ указал, что государство несет такие же обязательства в отношении актов онлайн насилия как и в отношении оффлайн насилия, а именно: принять эффективный закон, предотвратить риск повторения насилия, и провести эффективное расследование случаев насилия. перевод решения ЕСПЧ на портале Фонда SJI

По словам адвокатов, знакомых с делом Володиной, действия Салаева фактически невозможно было прекратить, поскольку в России отсутствуют эффективные средства правовой защиты в сфере насилия, киберпреследования и "порномести". Все, что смогли предложить жертве в полиции, это подать к насильнику иск за незаконное использование интимных фотографий.

Piter.TV расспросил адвоката Валентину Фролову, которая ведет это дело в ЕСПЧ, о подробностях решения суда.

PTV: Если делать краткую выжимку, каково второе решение ЕСПЧ по делу Володиной? Насколько важен этот кейс для российского общества?

Во втором постановлении по делу Валерии Володиной Суд сформулировал важный принцип. Не имеет значения, совершается ли домашнее насилие в "реальной жизни" или в интернете. Любые его проявления в равной степени опасны, а жертвы – уязвимы. Поэтому задача государства – быстро и тщательно расследовать все случаи насилия и предоставить пострадавшим защиту от новых злоупотреблений. Суд вновь подчеркнул отсутствие в России специального законодательства о защите пострадавших от насилия в семье и специальных механизмов предотвращения его повторения ("охранных ордеров"). На мой взгляд, эффективная защита пострадавших от насилия в семье невозможна без таких изменений. В настоящее время механизмы защиты пострадавших доступны только в рамках уголовного судопроизводства, но в делах о домашнем насилии они практически не применяются.

PTV: Чего не хватает в российских законах и кодексах для изменения ситуации?

Существующий общеуголовный запрет на сбор и распространение данных о частной жизни (ст. 137 УК РФ) в деле Валерии Володиной просто не сработал. Власти не спешили реагировать на ее заявления о распространении личной информации и фотографий без ее согласия и проводить эффективное расследование. К сожалению, это не единичный случай. На рассмотрении в ЕСПЧ сейчас находится дело Ольги Балуковой, которая также пострадала от длительного преследования. Бывший партнер угрожал Ольге распространением ее интимных фотографий. В какой-то момент они действительно появились на популярном сайте знакомств. Уголовное дело по данному факту до сих пор не возбуждено, хотя Ольга заявила о преступлении полтора года назад. На мой взгляд, дела обеих заявительниц отражают общий паттерн безразличия к делам о домашнем насилии, включая преследование в интернете. Такие случаи часто не воспринимаются достаточно серьезными, хотя бывший партнер может иметь много личной информации о своей жертве и важно вовремя пресечь ее распространение.

Постановление по делу Валерии Володиной – очередное напоминание о необходимости реагировать на все случаи насилия в семье и относиться к ним серьезно: проводить расследование и защищать пострадавших.

PTV: Как пока остается добиваться справедливости жертвам насилия?

В случае распространения информации о частной жизни или интимных фотографий в интернете, потерпевшая имеет право обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 137 УК РФ в следственный комитет. В заявлении необходимо указать, когда и на каком сайте женщина обнаружила личную информацию, приложить адрес сайта и принтскрин страницы в интернете. Если данные были распространены третьему лицу в переписке (например, детям или родителям потерпевшей), указать на это лицо и его контакты. Если в переписке женщине поступают угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, и она действительно их опасается, необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ в полицию. В данном случае не имеет значения, высказана ли угроза лично или онлайн. Ключевым признаком является реальное восприятие угрозы самой потерпевшей.

Фото: unsplash