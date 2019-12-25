В Петербурге суд не увидел в возложении цветов у бывшего консульства Украины дискредитации ВС РФ

По мнению составителей протоколов, 10 октября около 17:43 Яна Зелякова и Антон Неберекутин возложили цветы у бывшего консульства Украины, тем самым публично высказывались против специальной военной операции и дискредитировали Вооруженные силы РФ.

Смольнинский районный суд Петербурга вернул составителям административные протоколы в отношении петербуржцев, возложивших цветы у бывшего консульства Украины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По мнению составителей протоколов, 10 октября около 17:43 Яна Зелякова и Антон Неберекутин возложили цветы у бывшего консульства Украины, тем самым публично высказывались против специальной военной операции и дискредитировали Вооруженные силы РФ.

Суд разъяснил, что под дискредитацией понимаются умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия, умаление достоинства.

Возложение цветов бесспорно не свидетельствует о совершении Зеляковой и Неберекутиным именно действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Смольнинский районный суд Петербурга

Суд вернул материалы дела авторам.

Фото: pxhere.com