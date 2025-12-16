Прокуратура Петербурга поделилась опытом с коллегами из Китая

Прокурор Петербурга Андрей Гуришев провёл рабочую встречу с делегацией народной прокуратуры провинции Чжэцзян (КНР). В состав китайской делегации вошли высокопоставленные представители надзорного ведомства из нескольких городов и департаментов провинции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе мероприятия Андрей Гуришев ознакомил зарубежных коллег с общей организацией работы прокуратуры Петербурга.
Более подробно о деятельности ведомства рассказали начальники структурных подразделений. Они детально представили китайским гостям систему рассмотрения дел об административных правонарушениях, а также осветили вопросы прокурорского надзора за ходом и итогами расследования уголовных дел, включая преступления небольшой тяжести и правонарушения в сфере экономической деятельности.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург и Сербия договорились о студенческих обменах и медийном сотрудничестве.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Петербурга
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