Прокуратура Петербурга поделилась опытом с коллегами из Китая

В состав китайской делегации вошли высокопоставленные представители надзорного ведомства из нескольких городов и департаментов провинции Чжэцзян.

Прокурор Петербурга Андрей Гуришев провёл рабочую встречу с делегацией народной прокуратуры провинции Чжэцзян (КНР). В состав китайской делегации вошли высокопоставленные представители надзорного ведомства из нескольких городов и департаментов провинции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе мероприятия Андрей Гуришев ознакомил зарубежных коллег с общей организацией работы прокуратуры Петербурга.

Более подробно о деятельности ведомства рассказали начальники структурных подразделений. Они детально представили китайским гостям систему рассмотрения дел об административных правонарушениях, а также осветили вопросы прокурорского надзора за ходом и итогами расследования уголовных дел, включая преступления небольшой тяжести и правонарушения в сфере экономической деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург и Сербия договорились о студенческих обменах и медийном сотрудничестве.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Петербурга