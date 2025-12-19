Делегации ЮНЕСКО и ИКОМОС прибыли в Петербург

Первым пунктом программы стало посещение Пискаревского мемориального кладбища, где представители международной комиссии возложили цветы к монументу "Мать-Родина".

Накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербург прибыла специальная группа экспертов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). Консультативный визит проходил по инициативе российской стороны, соответствующей рекомендациям Министерства иностранных дел РФ. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

Первым пунктом программы стало посещение Пискаревского мемориального кладбища, где представители международной комиссии возложили цветы к монументу "Мать-Родина". В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга Николай Линченко, заместитель мэра по социальным вопросам Владимир Омельницкий и председатель КГИОП Алексей Михайлов.

Комплекс "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним ансамбли памятников" входит в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и является крупнейшим объектом подобного рода в мире, являясь первым внесённым туда российским памятником.

Комитет подчёркивает, что городские власти выполняют все требования, обусловленные международным статусом памятника, своевременно предоставляя отчётность в ЮНЕСКО о состоянии его сохранности и планируемых крупных строительных проектах.

Кроме того, членами миссии проводится информирование о мероприятиях по защите объекта Всемирного наследия, расположенного на территории Ленинградской области.

В соответствии с регламентом, эксперты ICOMOS и ЮНЕСКО воздерживаются от публичной оценки или рекомендаций, которые впоследствии могут войти в итоговый доклад, предоставляемый правительству страны после окончания инспекционной поездки.

Предыдущий подобный визит представителей ЮНЕСКО и ICOMOS в Санкт-Петербург состоялся в 2018 году.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга