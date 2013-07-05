Члены ЕАЭС подписали Декларацию об экономическом сотрудничестве до 2030 года на саммите в Петербурге

По словам президента РФ Владимира Путина, декларация является новым документом программного характера.

25 декабря в Петербурге стартовал саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В рамках встречи была подписана Декларация о дальнейшем экономическом сотрудничестве до 2030 года и на период до 2045 года. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

По словам президента РФ Владимира Путина, декларация является новым документом программного характера, которым предусмотрены "шаги по наращиванию совместных усилий в климатической повестке, медицине, туризме и других отраслях", передает ТАСС.

Документ вобрал в себя видение всех пяти стран союза того, как дальше должна развиваться евразийская интеграция, полностью отражает мнение и интересы каждого из участников ЕАЭС и представляется весьма добротным. Владимир Путин, президент РФ

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Фото: сайт Кремля