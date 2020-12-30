Песков прокомментировал участие Путина в саммите ЕАЭС в Петербурге

Встреча пройдет 25 и 26 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Петербурге на следующей неделе. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 24 декабря.

Кроме того, состоится неформальный саммит лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Песков отметил, что каждая из встреч станет не только праздничным событием, но и содержательным. Участники подведут итоги работы ЕАЭС в год российского председательства, рассмотрят актуальные вопросы деятельности Союза и обсудят перспективные направления углубления интеграционных процессов.

Напомним, что встречи пройдут 25 и 26 декабря. Саммит ЕАЭС посетят президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Фото: сайт Кремля