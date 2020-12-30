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Песков прокомментировал участие Путина в саммите ЕАЭС в Петербурге
Сегодня, 13:03
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Песков прокомментировал участие Путина в саммите ЕАЭС в Петербурге

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Встреча пройдет 25 и 26 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Петербурге на следующей неделе. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 24 декабря.

Кроме того, состоится неформальный саммит лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Песков отметил, что каждая из встреч станет не только праздничным событием, но и содержательным. Участники подведут итоги работы ЕАЭС в год российского председательства, рассмотрят актуальные вопросы деятельности Союза и обсудят перспективные направления углубления интеграционных процессов.

Напомним, что встречи пройдут 25 и 26 декабря. Саммит ЕАЭС посетят президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

Фото: сайт Кремля

Теги: владимир путин, саммит еаэс и снг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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