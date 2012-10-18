Президент Белоруссии прилетел в Петербург

Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ.

В Петербург прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. В аэропорту его встретили губернаторы Северной столицы и Ленобласти. Об этом сообщил в своем tg-канале глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ. Встречи пройдут во вторник, 26 декабря. Добавим, что в заседаниях планируется участие лидеров стран СНГ.

На саммитах ЕАЭС будет рассмотрено 20 вопросов, которые касаются интеграции в союзе, международной деятельности, макроэкономической политики. Кроме того, участники обсудят сокращение изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза.

Ранее на Piter.tv: министр промышленности и торговли Ирана Аббас Али-Абади прибыл в Петербург.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко