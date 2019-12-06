Министр промышленности и торговли Ирана Аббас Али-Абади прибыл в Петербург

В заседании Высшего Евразийского экономического совета примут участие лидеры стран ЕАЭС.

В Петербург прилетел министр промышленности и торговли Ирана Аббас Али-Абади. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщили 25 декабря в ТАСС.

Встреча пройдет сегодня. На заседании ВЕЭС будут лидеры стран ЕАЭС. В заседании примет участие и президент России Владимир Путин. Политики обсудят дальнейшую интеграцию и другие вопросы, направленные на развитие сотрудничества.

На предстоящей встрече лидеры стран планируют принять ряд важных решений и согласуют перечень документов, включая декларацию о дальнейшем развитии объединения до 2030 года и на период до 2045 года.

Планируется, что министр Ирана подпишет соглашение о создании зоны свободной торговли Ираном и Евразийским экономическим союзом. Кроме того, договор подпишут представители России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

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