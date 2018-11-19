Пашинян приедет в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ

На сегодняшней встрече глав государств ЕАЭС будут подведены итоги российского председательства в данном объединении, а также состоится передача данных полномочий Армении.

В понедельник, 25 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета (ЕАЭС) и неформальном саммите стран СНГ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в армянском правительстве.

Отметим, что на сегодняшней встрече глав государств ЕАЭС будут подведены итоги российского председательства в объединении, а также состоится передача данных полномочий Армении. До последнего момента Пашинян до этого не сообщал, намерен ли он участвовать в мероприятиях в Петербурге.

Напомним, что Армения не принимала участия в саммите ОДКБ в Минске, который проходил в прошлом месяце. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду на то, что представители Армении прибудут в город на Неве для передачи им "эстафетной палочки" председательства в ЕАЭС Владимиром Путиным.

Ранее мы сообщили о том, что Токаев планирует посетить саммит ЕАЭС и СНГ в Петербурге.

Фото: YouTube / Government of Armenia