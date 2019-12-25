Сеть студий маникюра и педикюра Kistochki столкнулась с дефолтом

На финансовое положение бренда повлияла пандемия.

Крупная петербургская сеть салонов маникюра и педикюра Kistochki объявила о дефолте. Компания не может погасить 75% облигаций на 40 млн рублей. Об этом сообщили на портале "Центр раскрытия корпоративной информации".

В июне 2019 года компании понадобились средства на развития на рынке. За 15 млн рублей было открыто два салона в Москве, 5 млн ушли на покрытие операционных убытков по ним, еще 10 - на рекламу и 5 млн - на дополнительные расходы. Известно, срок займа заканчивается 2 июня 2022 года. Однако"Кисточки финанс" и операционные компании, которым выделила сеть средства, смогут погасить к назначенной дате лишь 10 млн рублей.

На финансовое положение бренда повлияла пандемия. Салоны в Москве открыли в 2020 году, но из-за коронавирусной инфекции их пришлось закрыть. Полные и частичные ограничения для посетителей не позволили маркетинговым технологиям привлечь большое количество новых клиентов.

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