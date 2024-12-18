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В Петербурге наблюдается дефицит врачей
Сегодня, 10:40
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В Петербурге наблюдается дефицит врачей

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Нехватка врачей составляет 24,11%, а среднего медперсонала – 32,59%.

В Петербурге отмечается дефицит врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующий документ городского комитета по здравоохранению опубликован на сайте Смольного, он проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом пишет "Петербургский дневник"

Нехватка врачей составляет 24,11%, а среднего медперсонала – 32,59%. При этом к началу ноября более чем на 1,5 ставки работают 326 специалистов и 311 медсестер и фельдшеров. 

В настоящее время администрация Северной столицы разрабатывает проект закона, который в будущем приведет городские нормы в соответствие с федеральным законодательством. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти врачи и медсестры, оказывающие психиатрическую помощь, получат дополнительные выплаты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: врачи, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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