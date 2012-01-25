В Петербурге не хватает 20% полицейских

По словам главы Северной столицы, деньги на поддержку правоохранителей выделяют ежегодно.

В Петербурге отмечается дефицит сотрудников МВД. Вопрос, в том числе, о зарплате полицейских подняла на отчете губернатора Александра Беглова перед городским парламентом депутат Марина Шишкина. Об этом пишет "Фонтанка".

Нагрузка на силовой блок большая. Сегодня силовики работают в повышенном режиме. Бойцы работают без выходных, 12 с лишним часов в день. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам главы Северной столицы, деньги на поддержку правоохранителей выделяют ежегодно. При этом повысить их доход за счет региональной казны не получится.

Силовой блок у нас объединяет Петербург и Ленобласть. Возможно, в городе так, а в области иначе. Но мы помогаем – выделили гораздо больше средств, чтобы поддержать полицейских. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Вице-губернатор Игорь Потапенко заявил, что в среднем дефицит полицейских именно в Петербурге – порядка 20%. Помимо этого, как отметил чиновник, отличившимся силовикам выдают премии. В 2025 году собираются выдать 500 премий за достижения по безопасности по 25 тыс. рублей и 30 премий по 35 тыс. лучшему участковому.

Фото: Piter.TV