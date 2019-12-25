Дебоширы разбили входную дверь клуба на Фурштатской унитазом

Мужчины пытались сбежать, но их задержали.

Посетители клуба на Фурштатской разозлились из-за того, что заведение закрывалось, и решили отомстить ему. День завершился в отделении полиции.

Как рассказала пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, утром 4 июля посетителей попросили покинуть клуб, так как он закрывается. Раздосадованные граждане решили выразить протест. На улице они нашли угловой прут и брошенный унитаз.

Злоумышленники разбили прутом три окна в баре, а унитаз бросили в стеклянную входную дверь. Сотрудники клуба нажали кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы задержали мужчин 33 и 36 лет, они пытались сбежать.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО