До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек.

Во Владивостоке загорелся ночной клуб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел 22 августа на улице Набережная. Поступило сообщение о возгорании хозяйственной кладовой в клубе. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек.

Площадь огня составила 15 квадратных метров. В его тушении участвовали 39 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что на юго-западе Москвы загорелось строящееся здание.

Видео: Telegram / Новости Приморья