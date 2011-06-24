На юго-западе Москвы загорелось строящееся здание. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Инцидент произошел на улице Профсоюзной. Поступило сообщение о возгорании в строящемся четырехэтажном здании. С помощью спасустройств огнеборцы спасли трех человек. Еще 15 были эвакуированы.
Площадь огня составила 5 квадратных метров. Его оперативно локализовали. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске произошел пожар в строящемся апарт-отеле.
Фото: Piter.tv
