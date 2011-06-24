Сведений о пострадавших не поступало.

На юго-западе Москвы загорелось строящееся здание. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Инцидент произошел на улице Профсоюзной. Поступило сообщение о возгорании в строящемся четырехэтажном здании. С помощью спасустройств огнеборцы спасли трех человек. Еще 15 были эвакуированы.

Площадь огня составила 5 квадратных метров. Его оперативно локализовали. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото: Piter.tv