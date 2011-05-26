Петербуржца арестовали за пьяный дебош на "Пионерской"

Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Вечером 28 июля мужчина, находясь в вестибюле станции метро "Пионерская", кричал, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и ударил ногой по закрытой двери. В судебном заседании он признал вину и раскаялся в содеянном, пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения.
Суд назначил наказание в виде административного ареста на пять суток.
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Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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