Петербуржца арестовали за пьяный дебош на "Пионерской"

Мужчина кричал, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и ударил ногой по закрытой двери.

Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Вечером 28 июля мужчина, находясь в вестибюле станции метро "Пионерская", кричал, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и ударил ногой по закрытой двери. В судебном заседании он признал вину и раскаялся в содеянном, пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил наказание в виде административного ареста на пять суток.

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Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга