В Саратове депутат устроил скандал на избирательном участке

Видео с агрессивным поведением чиновника опубликовали в инстаграме.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил разборки на городском избирательном участке № 64.

На кадрах Бондаренко кричит на члена избирательной комиссии и угрожает уголовным делом. По словам свидетелей, причиной конфликта стало то, что депутат прибыл на участок в компании семи других человек и стал снимать на телефон персональные данные. Как депутат Бондаренко имел на это право, однако после он стал показывать фото своим спутникам, что противозаконно.

В комментариях к видео депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская написала, что "женщине председателю избирательной комиссии, жительнице Заводского в итоге вызвали скорую".

Ранее россиянка устроила дебош на борту самолета Москва - Анталья.

Видео: TikTok / litnevskaya.jm