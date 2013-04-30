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В Саратове депутат устроил скандал на избирательном участке

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Видео с агрессивным поведением чиновника опубликовали в инстаграме.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил разборки на городском избирательном участке № 64.

На кадрах Бондаренко кричит на члена избирательной комиссии и угрожает уголовным делом. По словам свидетелей, причиной конфликта стало то, что депутат прибыл на участок в компании семи других человек и стал снимать на телефон персональные данные. Как депутат Бондаренко имел на это право, однако после он стал показывать фото своим спутникам, что противозаконно.

В комментариях к видео депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская написала, что "женщине председателю избирательной комиссии, жительнице Заводского в итоге вызвали скорую". 

Ранее россиянка устроила дебош на борту самолета Москва - Анталья.

Видео: TikTok / litnevskaya.jm

Теги: дебош, депутаты, избирательные участки
Категории: Новости России, Лента новостей,

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