Петербургские депутаты назначили даты смены сезонов в городе

Документ прошёл первое чтение и был принят за основу для дальнейшей доработки.

Петербургские депутаты на заседании парламента рассмотрели проект закона, устанавливающий конкретные даты начала времён года в городе, приводя их в соответствие с общепринятыми федеральными стандартами.

Так, согласно проекту, зима начнётся с 5 декабря, весна — с 17 марта, лето начнется 2 июня, а осень придёт с 12 сентября.

Документ прошёл первое чтение и был принят за основу для дальнейшей доработки. Среди прочего, инициаторы законопроекта подчёркивают необходимость введения чёткого регламента, который позволит защищать права покупателей сезонных товаров, таких как обувь, верхняя одежда, автопокрышки и прочая продукция, зависимая от климатических условий.

Ранее мы сообщили о том, что новая стоимость трудового патента для мигрантов утверждена в Петербурге.

Фото: Piter.TV