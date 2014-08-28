Новая стоимость трудового патента для мигрантов утверждена в Петербурге

С текущих 6 тыс. рублей плата поднимется до 8 тыс. рублей.

Законодательное собрание Петербурга 26 ноября утвердило в заключительном, третьем чтении предложение повысить стоимость трудового патента для приезжих работников на 25%: с текущих 6 тыс. рублей плата поднимется до 8 тыс. рублей.

Заместитель председателя ЗакСа Павел Иткин прокомментировал данное нововведение положительно, отметив, что законопроект обеспечит защиту интересов горожан, а также выстроит ясные и справедливые правила пребывания и трудовой деятельности для мигрантов, одновременно гарантируя им защиту от злоупотреблений. Часто ситуации с нарушением обязательств и сокрытием доходов приводят к созданию серой экономики, где мигранты становятся жертвами ущемления своих базовых человеческих прав.

В настоящее время трудовые мигранты не вправе устраиваться водителями такси и курьерами в Петербурге. Рассматривается инициатива сохранить подобные ограничения и на будущий год.

