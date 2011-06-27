В Петербурге назвали дату завершения навигации для маломерных судов

Судно классифицируется как маломерное, если его длина составляет не более 20 метров, а максимальное количество пассажиров на борту не превышает 12 человек.

В Петербурге подходит к концу сезон навигации для маломерных судов. Согласно распоряжению Комитета по транспорту, запрет на их передвижение вступит в силу с 15 ноября.

Однако стоит отметить, что данное ограничение не затрагивает специальные суда и маломерные суда, задействованные в обеспечении контроля безопасности судоходства, проведении аварийно-спасательных и природоохранных мероприятий, поддержании общественного порядка и безопасности граждан, предотвращении и устранении последствий чрезвычайных ситуаций, а также в обслуживании и текущем ремонте городской инфраструктуры. Кроме того, исключение сделано для маломерных рыболовецких судов, используемых для вылова водных биоресурсов.

Судно классифицируется как маломерное, если его длина составляет не более 20 метров, а максимальное количество пассажиров на борту не превышает 12 человек.

Ранее мы сообщили о том, что представители ведущих туркомпаний Ирана посетят Петербург.

Фото: Piter.TV