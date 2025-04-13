Ленинградский зоопарк показал малоподвижного дамана Саню

Он может оставаться неподвижным часами.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали необычного дальнего родственника слона – дамана Сеню. Он может оставаться неподвижным часами, рассказали 16 февраля в учреждении.

Так что если вы заметили Сеню в движении, поздравляем: успех явно на вашей стороне! Пресс-служба зоопарка Петербурга

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет)