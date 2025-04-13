  1. Главная
Сегодня, 15:49
121
Ленинградский зоопарк показал малоподвижного дамана Саню

Он может оставаться неподвижным часами.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали необычного дальнего родственника слона – дамана Сеню. Он может оставаться неподвижным часами, рассказали 16 февраля в учреждении. 

Так что если вы заметили Сеню в движении, поздравляем: успех явно на вашей стороне! 

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке вылупились амазонские молочные лягушки. Последний выводок квакш начал метаморфоз в декабре прошлого года, процесс длится около двух месяцев. За год самка может сделать несколько кладок по 300-400 икринок в каждой. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет) 

