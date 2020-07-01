ЦИК огласил первые результаты голосования по Конституции

На 15:00 1 июня ЦИК подсчитал чуть менее 1% протоколов.

Центральная избирательная комиссия России опубликовала первые результаты голосования за поправки в Конституции — "за" свой голос отдали 72,92% избирателей. Об этом сообщило РИА "Новости".

Против внесения поправок проголосовали 25,84%.



Голосование по изменению Конституции уже закончилось на Дальнем Востоке. По данным ЦИК, в Приморье поправки поддержали 73,7% проголосовавших, в Хабаровском крае — 71,87%.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что пришел на голосование из-за поправок, касающихся защиты животных.

Видео: kremlin.ru