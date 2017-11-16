Петербург присоединится к эксперименту по цифровому контролю автобусных перевозок

Тестирование начнется с популярных направлений Москва — Петербург и Москва — Казань, затем его распространят на южные маршруты, а в дальнейшем – на всю Россию.

Более 30 субъектов РФ войдут в первую волну тестирования цифровой системы мониторинга межрегиональных автобусных рейсов. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор акционерного общества "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

По его словам, в качестве первопроходцев проекта выступили Петербург, Новгородская, Калужская, Нижегородская и Тверская области. Тестирование начнется с популярных направлений Москва — Петербург и Москва — Казань, затем его распространят на южные маршруты, а в дальнейшем – на всю Россию. Такая мера упростит процедуру согласования маршрутов благодаря полной автоматизации, а также позволит проводить точный анализ пассажирского трафика на основании реальных данных.

Новая платформа будет взаимодействовать с платформой "Народный контроль", позволяя пользователям мгновенно сообщать о проблемах качества обслуживания. Предполагается, что нововведения повысят надежность автоперевозок и создадут благоприятные условия для добросовестных операторов рынка, нацеленных на предоставление качественного сервиса.

