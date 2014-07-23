В Казани обсудили цифровизацию строительства и ЖКХ

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик также подчеркнул важность интеграции цифрового стандарта управления строительством.

На форуме Kazan Digital Week состоялась конференция "Наследие в цифре!", где обсудили цифровые решения для сохранения культурного наследия, развития ЖКХ и строительной отрасли.

Как отменил портал "Строительный Петербург", в числе ключевых тем — внедрение региональных стандартов ИТ-решений и практика применения технологий "Умного города". Пилотные регионы представили свои проекты, которые могут лечь в основу единых отраслевых стандартов.

Эти изменения зафиксируют переход к принципу "информационной модели", когда все решения принимают юридическую силу в форме данных непосредственно в ГИСОГД. Константин Михайлик, замминистра строительства и ЖКХ РФ

Также речь шла о том, как цифровизация поможет вовлечь бизнес в восстановление памятников архитектуры. Переход к электронному документообороту и внедрение новых технологий должны упростить согласования и ускорить реализацию проектов.

Фото: официальный сайт Минстрой РФ