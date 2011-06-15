На форуме корпорации "ИнФинТех" объяснили, какую выгоду получат предприниматели от цифровизации

В технопарке "Корпорация «ИнФинТех" состоялся форум "Цифровизация-2024". Мероприятие посетили чиновники, ученые и предприниматели, обсудившие инновации, помогающие в бизнесе.

Основатель "Русского Делового Общества", генеральный директор корпорации "ИнФинТех" Мария Михайлова в ходе выступления обозначила важность цифровизации в условиях современного бизнеса. Для предпринимателей это отличная возможность выйти на новый уровень, отметила она. С помощью современных технологий можно сократить траты, увеличить продажи, повысить транспарентность бизнеса и освоить новые направления.

Если транзакции проходят через цифровые решения, то всё сразу записывается. Соответственно, все транзакции хранятся и могут быть проанализированы при необходимости. Мария Михайлова, генеральный директор корпорации "ИнФинТех"

Это не только облегчает проведение проверок, но и может служить защитой самого предпринимателя, пояснила спикер.

Новые технологии наглядно демонстрируют, как развивается бизнес, что важно для государства и предпринимателей. Кроме того, цифровизация помогает экономить средства, что крайне актуально в условиях организации бизнеса "с нуля". Зачастую многие перспективные проекты "умирают" на стадии идеи из-за того, что открытие бизнеса – дорогостоящее мероприятие. Чтобы бизнес-идеи были реализованы, нужно сокращать расходы предпринимателей.

В некоторых направлениях цифровизация может на это повлиять. Например, в сфере рекламы, бухгалтерской отчетности. Не нужно будет закупать дорогостоящее оборудование. Эти моменты решаются отчасти электронными сервисами. Мария Михайлова

Помимо дефицита средств, предприниматели сталкиваются с недостатком информации, указал в ходе мероприятия главный редактор "Газеты о России" Илья Турманидзе. К примеру, 30% заявок на регистрацию бизнеса встречают отказы – зачастую из-за неправильной подачи документов. Кроме того, начинающие бизнесмены испытывают трудности с открытием своего дела и его развитием из-за отсутствия предпринимательской грамотности.

Из программ по предпринимательству воспользовались данными преференциями всего 2 процента петербуржцев. Это говорит о том, что люди не знают, что можно получить дополнительную информацию. Илья Турманидзе, главный редактор "Газеты о России"

Комментируя проблему нехватки знаний, Михайлова рассказала о создании организационного комитета "2024 – год цифровизации в России". Первое заседание организации запланировано на начало 2024 года и пройдет после окончания новогодних праздников. Участникам расскажут о мерах поддержки бизнеса со стороны государства, IT-проектах в помощь предпринимателям, а также о методах применения цифровых решений.

Если компания хочет заполучить преимущества на рынке, то она должна быть инновационной, подчеркивает Михайлова. Покупателям нужно предоставлять комфортные условия и средства для обратной связи.

Позитивно оцениваются возможности консультаций клиентов при помощи искусственного интеллекта. Техническая поддержка от специальных программ зачастую оказывается более качественной, чем от "живых" операторов.

Важна также экономия на кассовом оборудовании. Благодаря аппаратам нового типа – онлайн-кассам, происходит не только учет поступления средств и формирование чеков, но и отправление в Федеральную налоговую службу данных о транзакциях. Все это помогает сделать управление бизнес-проектами проще и быстрее.

Фото: Piter.tv