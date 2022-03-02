Вице-губернатор Петербурга рассказал о сервисе, который снизит количество самоубийств среди подростков

Специалисты выявляют в аккаунтах молодых людей "подозрительные" посты.

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин рассказал 1 марта о проектах цифровизации, которые могут улучшить общественную жизнь Петербурга. Один из них направлен на защиту детей от суицида.

Цель проекта "Защита будущего" состоит в том, чтобы установить личности подростков и молодежи, которые находятся в кризисных состояниях, и оказать им психологическую помощь. Волонтеры и кризисные психологи изучают подозрительные аккаунты в соцсетях на опасность и вредоносность. За 2021 год с помощью проекта "Защита будущего" по всей стране был выявлен 7 631 аккаунт, пользователи которых на своих страницах публикуют контент суицидального и депрессивного характера. Только 2-3% из них — жители Петербурга. На данный момент сервис тестируется партией "Единая Россия", но его предлагают масштабировать для всеобщего использования на уровне России.

По словам Казарина, проект помогает снизить количество самоубийств и суицидальных попыток, а также сокращает число госпитализаций по этой же причине.

Второй проект — "Я здесь живу" — направлен на обеспечение жителей многоквартирных домов разнообразной информацией, относящейся непосредственно к ним. Программа заключается в развитии приложения "Наш Санкт- Петербург" и мини-аппа "Я здесь живу" в "ВКонтакте". Они позволяют получать уведомления о уборке (снега, мусора и т.д.) управляющей компанией по конкретному дому, привлечь внимание к проблеме, участвовать в её обсуждении и совместно следить за прогрессом рассмотрения городскими властями поданных заявлений. Помимо этого, в приложении тестируются такие сервисы, как "Раздельный сбор мусора", "Чат-бот помощники для дворовых и районных чатов", "Информация по дому", "Жалобы на общее собрание собственников жилья". В стадии разработки сервисы: "Кружки и секции", "Культурные мероприятия", "Отключение коммунальных ресурсов", "Участковый".

Студент СПбГУ им. Бонч – Бруевича Дмитрий Александрович Ключников подчеркнул, что "применение цифровизации в обществе позволяет повысить эффективность коммуникации власти и населения, а соответственно и качество жизни". И отметил важность существования цифровых площадок обратной связи, так как. они позволяют быстро решать актуальные проблемы и принимать варианты улучшения современной жизни. Существенным недостатком, по его мнению, является – недостаточная информированность населения об этих площадках: "Нужно дать понять, что платформы есть, платформы можно и нужно использовать и это приведёт к успеху".

Обратил внимание на противоположную сторону вопроса главный редактор газеты "Общество и экология" Сергей Лисовский.

Говоря не только о новых подходах, но и о вызовах. Какие негативные последствия мы можем получить от чрезмерной цифровизации и ухода от классического образования? Не связывая вопросы экологии и цифровизации, мы теряем меру человечности, меру восприятия. Сергей Лисовский.

Итоги дискуссии подвела секретарь партии "ЕР" по Адмиралтейскому району Полина Бабаева.

Мы не подменяем реальную жизнь цифровизацией, а совмещаем их. Поскольку основная её цель – обеспечение доступности тех услуг и возможностей, которые есть сейчас.

Напомним, в конце лета 2021 года губернатор Петербурга Александр Беглов подписал "Стратегию цифровой трансформации". На данный момент разрабатываются цифровые проекты для: здравоохранения, образования и науки, развития городской среды, транспорта и логистики, госуправления, социальной сферы, туризма, культуры, строительства, промышленности, физкультуры и спорта. Каждый житель Петербурга сможет узнать о цифровых проектах и внести свои предложения.

Текст, видео и фото: Карина Панкращенко для Piter.tv