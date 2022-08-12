В Петербурге открылась первая цифровая библиотека

Получить книги на свой смартфон можно по QR-коду.

В культурном квартале "Брусницын" стартовал Digital-проект "Цифровая библиотека Гоголя". Piter.tv побывал на открытии, которое состоялось 11 августа.

Инсталляции книг под три метра в высоту, установленные на металлических сваях, украсили набережную Кожевенной линии.

Как и полагается новому культурному символу читающего Петербурга, а именно такую судьбу "великанам" предсказала директор Центральной библиотечной системы Красногвардейского района (ЦБС) Марина Швец, организаторы дали теплый и радушный прием. Книги встретили музыкой и театральной постановкой на открытом воздухе.

Digital-проект запускается с помощью смартфона. Перейдя по QR-коду, размещенному на инсталляциях, читатель получает доступ к 160-ти отобранным организаторами произведениям и аудиоэкскурсиям по Петербургу. Помимо представленных в пространстве текстов, пользователи имеют возможность сделать выбор из 15 тыс. других произведений на сайте ЛитРес. Книги помещены в раздел: "Взять в библиотеке". Получение данных для авторизации происходит через портал ЦБС.

Видео и текст: Мария Ильина для Piter.tv