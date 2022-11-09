Как построить свой дом с использованием эскроу

Принцип работы эскроу-счета достаточно прост.

С 1 марта 2025 года в России начал действовать новый закон, который распространяет систему защищенных расчетов через эскроу-счета на строительство частных домов. Федеральный закон № 186-ФЗ устанавливает правила использования этого механизма при заключении договоров подряда на возведение индивидуального жилья.

Согласно новым нормам, денежные средства заказчиков будут храниться на специальных банковских счетах на протяжении всего периода строительства. Подрядчики получат доступ к финансам только после полного завершения работ и регистрации права собственности заказчика на построенный объект.

Одновременно с этим для строительных организаций вводится обязанность раскрывать информацию о своей деятельности на специализированном портале строим.дом.рф. Компании должны публиковать данные о себе, реализуемых проектах домов и заключенных договорах подряда, включая сведения о сроках выполнения работ.

Новый механизм расчетов призван защитить интересы граждан, вкладывающих средства в строительство собственного жилья. Система эскроу-счетов гарантирует возврат денег в случае невыполнения подрядчиком своих обязательств. Закон создает более прозрачные и безопасные условия для развития рынка индивидуального домостроения в России.

Фото: Piter.tv