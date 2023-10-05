Стало известно, что подарят петербургским педагогам на День учителя

За последний год спрос на доставку подарков для учителей увеличился на 38%.

Специалисты сервиса "Авито Услуги" выяснили, что петербуржцы собираются подарить педагогам на День учителя.

За последний год спрос на доставку подарков для учителей увеличился на 38%. А мастера в этой категории, чувствуя повышение интереса к таким услугам, стали предлагать их на 25% чаще.

Педагоги на свой профессиональный праздник получат бенто-торты – спрос на них вырос на 36%. Предложение от кондитеров увеличилось на 12%.

Еще одним популярным подарком учителю является украшение класса воздушными шарами. По сравнению с прошлым годом, спрос на эту услугу вырос на 15%.

Такая динамика обусловлена тем, что воздушные шары создают яркую и праздничную атмосферу, которая поднимает настроение как учителю, так и ученикам. Предложение от мастеров по украшению увеличилось на 35% по сравнению с прошлым сентябрем. Пресс-служба сервиса "Авито Услуги"

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