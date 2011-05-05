В Петербурге в октябре стоимость продуктового набора выросла до 6,22 тысячи рублей

В минимальную потребительскую корзину входят мясо, рыба, овощи, крупы и другие продукты.

Потребительская корзина в Петербурге за месяц подорожала до 6 229,75 рубля. Речь идет о минимальном наборе продуктов, который включает 33 вида продукции. Об этом "Невским Новостям" сообщили в Петростате.

В минимальную потребительскую корзину входят мясо, рыба, овощи, крупы и другие продукты. Лидерами по росту цен стали картофель, огурцы и рыба.

В целом продуктовый набор в октябре по сравнению с сентябрем подорожал на 0,2%. Отдельные продукты при этом подорожали в пределах 7%. Картофель стал стоить 31,99 рубля / кг, огурцы – 101,53 рубля / кг. До 2% дороже стали обходиться: рыба мороженая – 216,16 рубля / кг, творог, яйца куриные – 88,43 рубля / десяток.

Фото: Piter.tv