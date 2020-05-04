Медведица Хаарчаана напомнила о правилах поведения в Ленинградском зоопарке

Первое правило заключается в том, что не следует кормить животных.

Ленинградский зоопарк разместил в своём Telegram-канале образовательное видео, где медведица Хаарчаана делится важными правилами поведения при посещении зоопарка.

Первое правило заключается в том, что не следует кормить животных. Их рацион специально разрабатывается ветеринарами и зоологами, чтобы обеспечить здоровье питомцев. Даже небольшое угощение может оказаться опасным.

Второе правило: не бросайте предметы в вольеры. Все игрушки и объекты внутри вольеров тщательно отобраны специалистами и полностью безопасны для животных.

Третье правило: избегайте использования вспышек при фотографировании. Яркий свет может вызывать стресс у животных, после которого им потребуется длительное восстановление.

Четвёртое правило: воздержитесь от громких криков около вольеров. Шумы могут раздражать и тревожить обитателей зоопарка, вызывая у них стресс и заболевания.

Пятое правило: не стучите по стеклянным ограждениям. Такой шум может испугать и вызвать беспокойство у животных.

Наконец, шестое правило: не взбирайтесь на заборы и не ставьте на них детей. Это опасно и может мешать другим посетителям наслаждаться визитом в зоопарк.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: Ленинградский зоопарк