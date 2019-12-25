Что и как будет работать в Петербурге в новогоднюю ночь

Piter.TV составил памятку с самой важной информацией о работе транспорта, общепита и больниц в праздник.

Приближается новогодняя ночь и первый день 2022 года. Piter.TV составил для петербуржцев памятку о том, что и как будет работать в городе в ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы без проблем вернуться домой после гуляний в центре или в гостях.

Метро

Подземка продлит режим работы до часу ночи 1 января – до этого момента станции будут открыты на вход. Однако некоторые станции или их вестибюли закроются по обычному графику или даже раньше. Речь идет о вестибюлях №2 станций "Ленинский проспект", "Проспект Славы" и "Площадь Ленина" и о вестибюлях №1 станций "Проспект Ветеранов", "Дунайская" и "Московская". Все они закроются для входа уже в 22.00. Часом позже, в 23.00, закроется для входа вестибюль №2 станции "Невский проспект", в полночь закроется вестибюль №1 станции "Девяткино".

Совсем закроются на вход и выход в новогоднюю ночь следующие вестибюли и станции: "Достоевская", "Зенит", вестибюль №1 "Технологического института" и вестибюль №2 станции "Площадь Александра Невского".

Переход с одной линии на другую на пересадочных узлах закончится в 01.15, развозить людей по станциям поезда будут практически до 02.00. Здесь можно увидеть точное расписание следования последних поездов на каждой ветке метро. Открываться станции начнут с 5.30 утра.

Наземный транспорт

Автобусы, троллейбусы и трамваи тоже задержатся на работе в новогоднюю ночь – возить пассажиров наземка будет до двух часов ночи. До этого часа на линии продолжат курсировать трамваи №№ 6, 7, 9, 20, 25, 27, 36, 45, 55, 60, 100 и троллейбусы №№: 2, 4, 15, 23, 27, 31, 38, 39, 40, 43, 45, 46. Кроме того, из-за перекрытия Невского проспекта от Дворцовой набережной до Садовой улицы (с 20:00 31 декабря до 4:30 1 января) закроется троллейбусный маршрут №10 и изменятся маршруты №5, 7, 10, 11, 17 и 22. Временные пути их следования можно посмотреть здесь. С утра транспорт выйдет на работу около 6.00.

Последние автобусные рейсы отправятся от остановок у станций подземки после прибытия последних поездов. Кроме того, 31 декабря городской и пригородный наземный транспорт будет работать по графику субботы, а все январские каникулы – по графику воскресенья.

Электрички проработают по субботнему графику с 31 декабря по 8 января и перейдут на воскресный график 9 января. Тем, кто живет в пригороде, лучше заранее ознакомиться с расписанием движения электричек – некоторые из них будут отменены в новогоднюю ночь и 1 января. Билетные кассы на многих станциях уйдут на отдых, поэтому билет можно будет купить у контролера уже в поезде.

Кафе и рестораны

Общепиту разрешили принимать празднующих петербуржцев всю ночь напролет. С 23.00 31 декабря до 06.00 1 января действие "ресторанного" коронавирусного ограничения приостановили в честь праздника. Конечно, стоит заранее узнать, будет ли работать ночью то или иное заведение, на которое у вас есть планы.

Напоминаем, что QR-коды в Новый год никому не понадобятся: требовать их начнут только с 2 января в кафе и торговых центрах.

Поликлиники и больницы

В Новый год заступят на дежурство стационары экстренной и неотложной помощи, выездные бригады скорой помощи – их график работы уже сформировали в городском комздраве. На круглосуточный режим перешли и стоматологические поликлиники №12, 20 и 32, где готовы оказать экстренную и неотложную помощь. 31 декабря и 1 января у горожан останется даже возможность привиться от ковида в дежурных пунктах вакцинации, график их работы и адреса есть здесь.

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Фото: Piter.TV