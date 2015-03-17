На Университетской набережной замечена редкая чомга

Предположительно, пернатая остановилась в Северной столице по пути в точку "Б".

Редкую птицу из Европы накануне заметили на Университетской набережной в Петербурге. Речь идет о чомге или большой поганке, передает "Фонтанка".

Предположительно, пернатая остановилась в Северной столице по пути в точку "Б". Также чомгу можно увидеть в Приморье. Всего в городе отмечается четыре вида поганок: большая поганка или чомга, малая поганка, красношейная поганка и серощекая поганка.

Ранее в Ломоносовский район прилетела белоснежная цапля. Эти пернатые начали регулярно попадаться на глаза местных жителей около 10 лет назад, что отчасти связано с изменением климата.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Антон Виноградов)