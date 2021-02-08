Над созданием ВСМ Москва-Петербург работают свыше 21 тыс. строителей

На строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом сейчас трудятся более 21 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания, которое провел вице-премьер Виталий Савельев.

Участники встречи обсудили текущие этапы реализации проекта и вопросы, связанные с производством необходимого подвижного состава. В кабмине отметили, что для работы на всей протяженности трассы задействовано свыше 10 тысяч единиц техники.

В ближайшее время рабочие планируют нарастить темпы в рамках подготовки к активному строительному сезону. Напомним, что запуск новой железной дороги намечен на 2028 год. Поезда будут преодолевать расстояние между двумя столицами всего за 2 часа 15 минут.

