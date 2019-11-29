В Ленобласти насчитывается 177 тыс. открытых вакансий

Чтобы удовлетворить запросы бизнеса, власти выстраивают единую систему взаимодействия между образованием и реальным сектором экономики.

Рынок труда в Ленинградской области переживает бурный рост: на сегодняшний день в регионе насчитывается 117 тысяч открытых вакансий, что на 47 тысяч больше, чем год назад. По прогнозам властей, до 2032 года местной экономике потребуется привлечь еще 218 тысяч новых сотрудников.

Как пояснил вице-губернатор Егор Мищеряков, кадровый голод напрямую связан с активным развитием промышленного потенциала региона. Чтобы удовлетворить запросы бизнеса, власти выстраивают единую систему взаимодействия между образованием и реальным сектором экономики.

Особое внимание уделяется социальной адаптации участников специальной военной операции. Для них во Всеволожске проектируется технопарк "Народный ВПК". Как подчеркнул чиновник, это пространство позволит ветеранам не просто найти работу, а запустить собственное дело.

Ранее мы сообщили о том, что участие в конференции "В центре реставрации" приняли реставраторы из Ленобласти.

