Число нарушений при оплате парковок в Петербурге сократилось на 54%

Наблюдается существенное снижение количества нарушений оплаты платных парковок в Санкт-Петербурге. Согласно данным за ноябрь-декабрь 2025 года, число случаев уклонения от платы за парковочные сессии уменьшилось на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Эта положительная динамика сохранялась и в январе следующего года.

Основная цель установления дифференцированной тарификации — улучшение пропускной способности центрального района города. Высокие расценки на длительное пребывание на паркингах мотивируют водителей отдавать предпочтение общественному транспорту. В результате количество свободных парковочных мест в центре города увеличилось, а число самих парковочных сессий сократилось на 20–30%.

Комитет по транспорту продолжает регулярно проводить мероприятия по контролю соблюдения правил остановки и стоянки. Совместные операции с МВД, использование автоматических камер видеонаблюдения и пеших патрулей позволяют эффективно бороться с нарушениями, предотвращая пробки и улучшая передвижение городского транспорта.

В течение 2025 года за несоблюдение требований в зонах, обозначенных запретительными знаками (3.27–3.30), было вынесено 959 тысяч постановлений о нарушениях. Около 90,8 тысячи автомобилей были эвакуированы на специализированные стоянки. Сумма взысканных штрафов составила более 2,3 млрд рублей, поступивших в городской бюджет, и примерно 0,8 млрд рублей направлены в федеральную казну.

Совокупные доходы, которыми управляет Комитет по транспорту, включая платежи за пользование платными парковками и плату за проезд в общественном транспорте, в 2025 году достигли объёма в 26,6 млрд рублей.

