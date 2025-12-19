  1. Главная
В новогодние праздники Педиатрический университет принял более 300 детей
Сегодня, 14:23
В период с 1 по 11 января Петербургский государственный педиатрический медицинский университет принял 311 маленьких пациентов, рассказал ректор вуза Дмитрий Иванов. 

Врачи отметили, что тяжелых травм стало меньше по сравнению с 2025 годом. Чаще у детей страдают кисти рук и лицо, особенно глаза. К счастью, фатальные случаи не зафиксированы. Кроме того, раньше у родителей наблюдалась тенденция обращаться к специалистам после новогодних каникул, сейчас они приводят пострадавших сразу после появления проблемы. 

В эти праздники число поступивших пациентов выросло в два раза. Речь идет о плановых посещениях. Также медики напомнили, что даже маленькая петарда может привести к инвалидности. 

Ранее на Piter.TV: в Педиатрический университет доставлен юный житель Нижнего Новгорода, получивший травмы после взрыва петарды. 

Фото: Piter.TV 

