В новогодние праздники Педиатрический университет принял более 300 детей

В период с 1 по 11 января Петербургский государственный педиатрический медицинский университет принял 311 маленьких пациентов, рассказал ректор вуза Дмитрий Иванов.

Врачи отметили, что тяжелых травм стало меньше по сравнению с 2025 годом. Чаще у детей страдают кисти рук и лицо, особенно глаза. К счастью, фатальные случаи не зафиксированы. Кроме того, раньше у родителей наблюдалась тенденция обращаться к специалистам после новогодних каникул, сейчас они приводят пострадавших сразу после появления проблемы.

В эти праздники число поступивших пациентов выросло в два раза. Речь идет о плановых посещениях. Также медики напомнили, что даже маленькая петарда может привести к инвалидности.

Фото: Piter.TV