Минздрав: в 2018 году число россиян с гастритом и дуоденитом увеличилось до 4,1 миллиона

В 2013 году число пациентов с данными заболеваниями составляло 3,8 миллиона человек.

В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки). Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава.

Если в 2013 году число пациентов с гастритом и дуоденитом составляло 3,8 миллиона человек, то в 2018 году людей с такими заболеваниями стало 4,1 миллиона. Чаще всего от этих заболеваний страдают жители Алтайского края – 7510,5 случаев на 100 тысяч населения, Чувашии – 4735 случаев и Карелии - 4609,9 случаев. Далее идут Ненецкий автономный округ (4577,4) и Санкт-Петербург (4066,8).

Меньше всего от гастрита и дуоденита страдают жители Еврейской автономной области - 1180,1 случаев на 100 тысяч населения.

Ранее на Piter.TV: Весна - период обострения гастрита.

Фото: pixabay