Гастроэнтеролог: весна - период обострения гастрита

Петербургский терапевт, гастроэнтеролог Константин Саладин рассказал, что весной нужно быть особенно аккуратным в плане питания, потому что именно весна - время обострения гастрита.

Гастрит - одна из самых частых гастроэнтерологических проблем. Особенно, не экстренной медицины. Пациентов много. Каждый день 6-7 человек. В Санкт-Петербурге большой процент страдает хроническим гастритом. И надо понимать, что осенне-весенний период - это период обострения данных заболеваний, потомк что это переходный период для организма. В этот момент любой сбой диеты, режима питания, некачественного питания, стрессовых воздействий может спровоцировать обострение данного процесса. Очень важен режим питания. Все таки необходимо заставлять себя правильно есть.

Врач терапевт, гастроэнтеролог Константин Саладин