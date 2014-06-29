За выходные в ДТП на территории Ленобласти погиб один человек

В результате одного из столкновений погиб один человек.

В прошедшие выходные на автомобильных магистралях Ленинградской области произошли 244 дорожно-транспортных происшествия, о чем доложили сотрудники регионального подразделения Госавтоинспекции.

В 30 инцидентах пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Всего в дорожных авариях на территории региона травмировались 15 человек, включая одного несовершеннолетнего. В результате одного из столкновений погиб один человек.

В Санкт-Петербурге за аналогичный временной промежуток было зарегистрировано 802 случая ДТП, в которых пострадали тридцать один человек. От полученных смертельно опасных повреждений скончался один участник аварии.

Фото: Piter.TV