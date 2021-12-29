В Петербурге в 2021 году уменьшилась численность населения

По предварительной оценке, на 1 ноября в Петербурге численность населения составляет 5 млн 377 тысяч человек.

В Петербурге за январь-октябрь 2021 года численность населения уменьшилась на 7 тысяч человек. В Ленобласти за этот же период численность увеличилась на 12,7 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Петростата.

По предварительной оценке, на 1 ноября в Петербурге численность населения составляет 5 млн 377 тысяч человек, в Ленобласти – 1 млн 905 тысяч человек. В 2021 году количество браков в Петербурге увеличилось на 20,5%, количество разводов – на 17,1%.

За 10 месяцев 2021 года в Петербурге смертность превысила рождаемость в 1,6 раза.

Петростат: петербуржцы едят меньше мяса, чем остальные россияне.

Фото: Piter.tv