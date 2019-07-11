Эксперт назвал четыре причины "смерти" аккумулятора автомобиля

Первой причиной является экономия на новом АКБ, когда водители выбирают в пользу более дешевой детали.

Автоэксперт "За рулем" Михаил Колодочкин выделил четыре главные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи автомобиля.

Первой причиной является экономия на новом АКБ, когда водители выбирают в пользу более дешевой детали. Второй причиной является выбор аккумулятора неправильной системы. Некоторые аккумулятора делают по технологии AGM.

Они рассчитаны на куда большее количество циклов „разряд-заряда". Их надлежит использовать в автомобилях с системами „Старт/стоп". Михаил Колодочкин

Водители зачастую вместо оригинальной штатной батареи приобретают "обычную", поэтому выход из строя АКБ происходит в разы быстрее. Ещё одной причиной прихода в негодность – перепады температур.

Помимо этого, причиной преждевременного выхода из строя АКБ может стать банальная халатность. Автовладельцы иногда покупают деталь не подходящую не только по параметрам, но даже по размерам.

При установке нештатной батареи провода к ней подцепить еще как-то удается, а вот закрепить должным образом не получается. И владелец начинает „колхозить": привязывать батарею веревками, скотчем или вовсе оставляет незафиксированной. Михаил Колодочкин

Ранее были названы способы определить реальный пробег автомобиля.

Фото: Piter.TV