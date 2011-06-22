Житель Алтая предстанет перед судом в Петербурге за продажу арендованного аккумулятора

В августе прошлого года обвиняемый арендовал у потерпевшего аккумулятор для электровелосипеда, при этом оставил в залог свой паспорт.

Мужчина предстанет перед судом за то, что взял напрокат аккумулятор и не вернул его. Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего уроженца Республики Алтай. Он обвиняется по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый арендовал у потерпевшего аккумулятор для электровелосипеда, при этом оставил в залог свой паспорт. Однако в обозначенный месячный срок имущество арендатор не вернул. Потерпевший попытался самостоятельно вернуть устройство, однако выяснилось, что обвиняемый аккумулятор продал за 12 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.tv