В Пулково у пассажира украли наушники за 17 тысяч рублей

Он забыл их при прохождении предполетного досмотра.

В петербургском аэропорту оперативно нашли подозреваемого в краже дорогостоящих наушников. Об этом рассказали в ЛО МВД России в аэропорту Пулково

В дежурную часть транспортной полиции обратился пассажир рейса "Санкт-Петербург – Калининград" с заявлением о пропаже беспроводных наушников. Мужчина забыл их при прохождении предполетного досмотра. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

Полицейскими оперативно был установлен злоумышленник, причастный к пропаже имущества потерпевшего. Им оказался 48-летний уроженец Архангельска. Мужчина увидел на скамейке забытые наушники и решил забрать их себе.

По прибытии в аэропорт Архангельска он был задержан и доставлен в отдел полиции, где в ходе досмотра у него обнаружены похищенные брендовые наушники. Похищенное изъято и в ближайшее время будет передано владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

Таксист, забравший телефон пассажира в Петербурге, предстанет перед судом.

Фото и видео: ЛО МВД России в аэропорту Пулково