В Пулково у пассажира украли наушники за 17 тысяч рублей

В петербургском аэропорту оперативно нашли подозреваемого в краже дорогостоящих наушников. Об этом рассказали в ЛО МВД России в аэропорту Пулково
В дежурную часть транспортной полиции обратился пассажир рейса "Санкт-Петербург – Калининград" с заявлением о пропаже беспроводных наушников. Мужчина забыл их при прохождении предполетного досмотра. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.
Полицейскими оперативно был установлен злоумышленник, причастный к пропаже имущества потерпевшего. Им оказался 48-летний уроженец Архангельска. Мужчина увидел на скамейке забытые наушники и решил забрать их себе.
По прибытии в аэропорт Архангельска он был задержан и доставлен в отдел полиции, где в ходе досмотра у него обнаружены похищенные брендовые наушники. Похищенное изъято и в ближайшее время будет передано владельцу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Таксист, забравший телефон пассажира в Петербурге, предстанет перед судом.
Фото и видео: ЛО МВД России в аэропорту Пулково
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