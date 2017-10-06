В сеть проник первый трейлер второго сезона сериала "Чернобыль: Зона отчуждения".
Одна из самых популярных картин ТНТ получила продолжение. 2 сезон будет транслироваться на телеканале ТВ - 3, сообщают СМИ. Новый сезон снимался в США, где на этот раз, по сюжету, происходит катастрофа.
2 сезон сериала "Чернобыль: Зона отчуждения" стартует этой осенью.
Видео: YouTube/Официальные трейлеры
Сегодня, 20:46
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Появился трейлер 2 сезона сериала "Чернобыль: Зона отчуждения"
В сети появился первый трейлер нового сезона сериала "Чернобыль: Зона отчуждения".
В сеть проник первый трейлер второго сезона сериала "Чернобыль: Зона отчуждения".