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Появился трейлер 2 сезона сериала "Чернобыль: Зона отчуждения"

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В сети появился первый трейлер нового сезона сериала "Чернобыль: Зона отчуждения".

В сеть проник первый трейлер второго сезона сериала "Чернобыль: Зона отчуждения".

Одна из самых популярных картин ТНТ получила продолжение. 2 сезон будет транслироваться на телеканале ТВ - 3, сообщают СМИ. Новый сезон снимался в США, где на этот раз, по сюжету, происходит катастрофа.

2 сезон сериала "Чернобыль: Зона отчуждения" стартует этой осенью.

Видео: YouTube/Официальные трейлеры

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Категории: Кино

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