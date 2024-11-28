Спортсмены из Петербурга завели медали на чемпионате России по акробатическому рок-н-роллу

Соревнования проходили в четырех дисциплинах: "М класс-микс" (мужчины и женщины), "А класс-микс" (мужчины и женщины), "буги-вуги" (мужчины и женщины) и "формейшн-микс" (мужчины и женщины).

Чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу прошел в Москве, в спорткомплексе "Динамо Ирина Винер-Улица", одном из лучших в столице. Сборная из Санкт-Петербурга завоевала 13 медалей: две золотых, четыре серебряных и семь бронзовых. В Кубке Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России команда из Северной столицы выиграла золото и серебро, пишет "Петербургский дневник".

Соревнования проходили в четырех дисциплинах: "М класс-микс" (мужчины и женщины), "А класс-микс" (мужчины и женщины), "буги-вуги" (мужчины и женщины) и "формейшн-микс" (мужчины и женщины).

Пара Никита Гладких и Вера Данченко из клуба "Лидер" завоевали золотые медали в спортивной дисциплине "А класс-микс". Серебряные медали в этой же номинации завоевали Сергей Дмитриев и Эмилия Авагериева из клуба "Стиль". В дисциплине "М класс-микс" серебряные медали завоевали Денис Ефанов и Инна Лебедева из клуба "Лидер". Бронзовые медали в дисциплине "буги-вуги" завоевали Леонид Несов и Елизавета Козуб из клуба Rock-n-Roll Jokers.

Также отличились молодые спортсмены из Санкт-Петербурга. В "B класс-микс" (юниоры и юниорки) первое место занял дуэт Никита Шабров – Мария Лыкова из клуба "Лидер", а на вторую ступень пьедестала поднялись Максим Арканов – Анастасия Яницкая из клуба "Янис". В "формейшн-микс" (юниоры и юниорки) серебряные и бронзовые медали завоевали команды "Форсаж" и "Форвард", обе из клуба "Лидер".

Ранее петербургские пловцы победили в соревнованиях на "короткой воде".

Фото: ВКонтакте / ГБУ ДО СШ Центрального района СПб