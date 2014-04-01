Городской чемпионат по футзалу среди женских команд завершился в Петербурге

В Санкт-Петербурге определился победитель городского чемпионата по футзалу среди женских команд. В турнире, проходившем в два этапа, приняли участие 11 коллективов, сообщает пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Чемпионом стала команда "Бутса" под руководством Маргариты Семёновой. Этот успех позволил футболисткам завоевать золотые медали в третий раз подряд, подтвердив статус лидеров.

По итогам напряжённой борьбы "Бутса" выиграла 13 из 15 матчей. В итоговой таблице команда опередила ближайшего преследователя — коллектив СШОР №2 Невского района "Кристалл"-2 — на 3 очка. Замкнула тройку призёров ещё одна команда из этой же спортивной школы — СШОР №2 Невского района "Кристалл".

