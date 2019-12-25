В Ленинградском зоопарке рассказали о разнообразной рутине животных

Со всеми видами проводятся тренинги, обогащения среды обитания.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, чем обычно занимаются обитатели учреждения. Конечно, питомцы едят: у них очень разнообразный рацион. В целом киперы никогда не дают скучать.

Даже во время кормления стараются создавать условия, похожие на естественные. Сотрудники придумывают конструкции, в которые прячут угощения, имитируя элемент добычи пищи. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

"Игрушки" в вольерах могут быть абсолютно разными: это мячики, конусы, песочницы, вариации деревянных предметов, простые бревна и спилы.

Благодаря тренингам питомцы испытывают меньше стресса при ветеринарном обследовании, перемещении из одного вольера в другой.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка