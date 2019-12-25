  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленинградском зоопарке рассказали о разнообразной рутине животных
Сегодня, 15:58
57
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке рассказали о разнообразной рутине животных

0 0

Со всеми видами проводятся тренинги, обогащения среды обитания.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, чем обычно занимаются обитатели учреждения. Конечно, питомцы едят: у них очень разнообразный рацион. В целом киперы никогда не дают скучать. 

Со всеми видами проводятся тренинги, обогащения среды обитания. 

Даже во время кормления стараются создавать условия, похожие на естественные. Сотрудники придумывают конструкции, в которые прячут угощения, имитируя элемент добычи пищи. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

"Игрушки" в вольерах могут быть абсолютно разными: это мячики, конусы, песочницы, вариации деревянных предметов, простые бревна и спилы. 

Благодаря тренингам питомцы испытывают меньше стресса при ветеринарном обследовании, перемещении из одного вольера в другой. 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке показали, как енот Элвис перекусывает ягодой. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: животные, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии