В Ленинградском зоопарке рассказали о разнообразной рутине животных

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, чем обычно занимаются обитатели учреждения. Конечно, питомцы едят: у них очень разнообразный рацион. В целом киперы никогда не дают скучать.
Со всеми видами проводятся тренинги, обогащения среды обитания.
Даже во время кормления стараются создавать условия, похожие на естественные. Сотрудники придумывают конструкции, в которые прячут угощения, имитируя элемент добычи пищи.
"Игрушки" в вольерах могут быть абсолютно разными: это мячики, конусы, песочницы, вариации деревянных предметов, простые бревна и спилы.
Благодаря тренингам питомцы испытывают меньше стресса при ветеринарном обследовании, перемещении из одного вольера в другой.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
