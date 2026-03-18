Психолог объяснил, можно ли побороть зависимость от ИИ

Искусственный интеллект может быть полезным инструментом в терапии депрессивных состояний, однако он не способен заменить профессионального психолога. Такое мнение высказала кандидат психологических наук Алена Савюк. По ее словам, основной риск возникает, когда человек пытается получить у чат-бота диагноз или остается наедине со своей проблемой. В то же время сильная сторона ИИ заключается в структурировании диалога. О преимуществах и недостатках искусственного интеллекта в психологии "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.

По его словам, ИИ формирует у людей привычку обращаться к нему по любому поводу. Ланг привел в пример ситуацию, когда клиенты стали замечать, что их супруги перестали задавать вопросы в течение дня, предпочитая обращаться к искусственному интеллекту. Это приводит к тому, что люди перестают думать и вспоминать, полагаясь на ИИ как на универсальный источник информации.

Психолог отметил, что такая зависимость может привести к серьезным расстройствам психики. Когда возникают проблемы с интернетом или связью, человек ощущает себя уязвимым, так как привыкает к постоянной поддержке со стороны ИИ.

Кроме того, чрезмерное увлечение искусственным интеллектом негативно сказывается на психическом и эмоциональном состоянии. Люди начинают деградировать, так как не тренируют свой мозг, не напрягают память. Ланг рекомендует стараться вспоминать информацию самостоятельно, а не сразу обращаться к ИИ.

Еще одной проблемой является утрата терпения. Люди становятся капризными и раздражительными, ожидая мгновенных ответов на свои вопросы. Это усложняет межличностные отношения и взаимодействие с окружающими.

Ланг также подчеркнул, что с развитием искусственного интеллекта может обесцениваться труд человека. Например, возникает мнение, что психологи не нужны, так как есть ИИ. Однако он никогда не сможет заменить живого специалиста, который способен учитывать личностную историю пациента и замечать скрытые моменты, о которых человек не говорит.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других профессиях — например, в медицине и педагогике. Искусственный интеллект может дать общие рекомендации, но не способен учесть индивидуальные особенности каждого человека.

Психолог также отметил, что ИИ может создавать иллюзию общения, что в будущем может привести к проблемам в личных отношениях. Люди могут начать воспринимать искусственный интеллект как полноценного собеседника, что негативно скажется на их социальной жизни.

Для борьбы с зависимостью от ИИ Ланг советует устанавливать для себя правила и ограничивать общение с ним. Важно больше читать книги, общаться с людьми и развивать навыки живого общения.

