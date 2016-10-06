Сбер представил чат-бот для пресс-служб администрации Санкт-Петербурга

Сервис способен оперативно обрабатывать большие объёмы информации, формировать качественные тексты и создавать графический контент.

Сбер представил на обучающей сесcии "PR в эпоху нейросетей" новый инструмент для сотрудников пресс-служб правительства Санкт-Петербурга. Это чат-бот* на базе нейросети ГигаЧат. Разработка автоматизирует повседневные рабочие процессы пресс-секретарей, позволяя им сосредоточиться на более сложных задачах и креативных проектах.

Сервис способен оперативно обрабатывать большие объёмы информации, формировать качественные тексты и создавать графический контент. Благодаря такому помощнику специалисты смогут быстрее справляться с рутинной работой и эффективнее поддерживать взаимодействие со своей аудиторией.

Технологии становятся незаменимым помощником профессионалов многих отраслей. Наш чат-бот значительно облегчает и ускоряет работу пресс-служб, а PR-сотрудники лишь проверяют готовые сообщения на корректность и принимают окончательное решение об их использовании. Мы не просто передали возможность пользоваться сервисом коллегам из администрации Петербурга – мы провели для них специальную AI-сессию по созданию промтов** и демонстрации возможностей нейросетей. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

*Чат-бот предназначен для работы пресс-служб, доступ к нему осуществляется через специальную регистрацию, гарантирующую безопасность данных и конфиденциальность материалов.

**промт – запрос, инструкция или входные данные, которые пользователь передаёт нейросети для выполнения определённой задачи.

Фото: пресс-служба Сбера